66 избирательных участков готовы в 51 стране к выборам в мажилис – ЦИК

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. 66 избирательных участков готовы в 51 стране к выборам в мажилис, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Константин Петров.

«В настоящее время за пределами Республики Казахстан в 51 стране мира созданы и готовы к проведению избирательных процедур 66 избирательных участков», — сказал Петров на брифинге во вторник.

Он отметил, что точных списков избирателей, которые будут голосовать за рубежом, пока нет.

«Списки избирателей по данным участкам будут формироваться за пять дней до дня голосования. Поэтому на сегодняшний момент списков избирателей, также как списков избирателей на конкретных участках, которые организованы в местах временного пребывания, быть не может, потому что мы еще не знаем, какое количество людей окажется в тех или иных санаториях, или в тех или иных странах, которые захотят принять участие в голосовании», — отметил он.

По словам Петрова, в целом по стране пока в списки включено почти 12 млн граждан.

«По состоянию на 1 октября, в списки избирателей включено 11 820 318 граждан. Если бы мы составляли список избирателей на сегодняшний день, то он был бы несколько иным. Я сейчас затрудняюсь ответить, это было бы чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Окончательное количество избирателей, которое будет внесено в список избирателей, будет ясно за 20 дней до голосования, в момент, когда списки избирателей будут за подписью акима передаваться на каждый избирательный участок», — добавил Петров.