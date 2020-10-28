Есимов доложил Токаеву о планах преобразовать «Самрук-Казына» в инвестхолдинг

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ситуации в фонде и планах преобразовать его в инвестиционный холдинг, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев заслушал отчет об итогах работы группы компаний «ФНБ «Самрук-Казына» по итогам девяти месяцев. По информации Есимова, чистый доход в отчетный период в 2,6 раза превысил план и составил Т436 млрд при плане Т167 млрд. Выплаты дивидендов акционеру – правительству Казахстана в 2020 году составили Т120 млрд, что в 10 раз больше показателя 2017 года», — говорится в сообщении в среду.

Также президенту доложили о том, что «обеспечено стабильное функционирование всех предприятий в энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслях» – «сохранен производственный персонал без массового сокращения, обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам».

«Председатель правления «Самрук-Казына» проинформировал главу государства, что фонд продолжает работу над исполнением его поручения по поддержке экономики страны через систему закупок. Доля местного содержания в закупках фонда по итогам девяти месяцев текущего года составила 66%. В конкурентную среду переданы закупки на сумму Т819 млрд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 17 тыс. субъектов бизнеса получили доступ к закупкам ФНБ.

«С начала 2020 года группой компаний заключены договоры с отечественным бизнесом на Т2,4 трлн, размещено 12 тыс. заказов на отечественных предприятиях, в которых работает 280 тыс. человек. Ожидаемые налоговые поступления в госбюджет составят 170 млрд. тенге. Президенту Казахстана презентовали концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг. По словам председателя правления «Самрук-Казына», это позволит диверсифицировать портфель по географии и отраслям активов, повысить доходность инвестиций и увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов. Главе государства сообщили, что в соответствии с посланием президента программа приватизации активов будет продолжена. При этом фонд сохранит контроль доли 51% и более в крупных и стратегических компаниях с целью обеспечения баланса между государственными и частными интересами», — добавили в Акорде.