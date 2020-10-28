На Т2 трлн готовятся увеличить гарантированный трансферт из Нацфонда РК на 2020 год

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Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – На Т2 трлн готовятся законодательно увеличить гарантированный трансферт из Национального фонда Казахстана на 2020 год, передает корреспондент агентства

«Состоялось расширенное заседание комитета сената по финансам и бюджету, на котором депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы». Председатель комитета Ольга Перепечина сообщила, что законопроектом определен размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме Т4,77 трлн», — сообщили в пресс-службе сената в среду.

По словам сенаторов, «законопроект позволит обеспечить стабильность государственных доходов и расходов, что будет способствовать реализации бюджетных инвестиционных проектов и достижению прогнозных параметров развития экономики страны».

Отметим, что законом «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы» на 2020 год предусмотрена сумма гарантированного трансферта в размере Т2,7 млрд.

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