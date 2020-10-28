Kaspi.kz устраняет технический сбой в приложении. Деньги клиентов в сохранности на своих счетах

28 октября в приложении Kaspi.kz произошел технический сбой. В результате сбоя в приложении некорректно отображаются средства на счетах клиентов. К сожалению, оплата картами, снятия и пополнения в банкоматах, платежи и переводы также временно недоступны.

Компания работает над тем, чтобы исправить все, как можно быстрее.

В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении.