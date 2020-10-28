Грантовое соглашение намерен заключить Казахстан с ОЭСР для обзора добропорядочности

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Грантовое соглашение намерен заключить Казахстан с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для обзора добропорядочности, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект грантового соглашения между правительством Республики Казахстан и ОЭСР о реализации проекта «Обзор по добропорядочности», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно документу, Казахстан обязуется оплатить в ОЭСР взнос в размере 286,7 тыс. евро в счет покрытия расходов на реализацию проекта.

«ОЭСР осуществляет проект, как описано в прилагаемом техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего соглашения. В течение трех месяцев после завершения первого года проекта ОЭСР представит правительству Республики Казахстан отчет о ходе проекта в повествовательной форме», — сказано в проекте соглашения.

Ожидается, что предлагаемая поддержка будет направлена на те области, которые были выделены правительством в «Дорожной карте по реализации рекомендаций ОЭСР» в ответ на проверку профессиональной этики ОЭСР.

«При необходимости, она также предоставит техническую экспертизу и поддержку для внедрения стандартов ОЭСР по вопросам профессиональной этики в целях продвижения текущих реформ Казахстана в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией», — указано в документе.