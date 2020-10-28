Представители миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в мажилис прибыли в Казахстан

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за выборами в мажилис прибыли в Казахстан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Заместитель министра иностранных дел РК Маргулан Баймухан принял представителей миссии ОБСЕ по оценке потребностей во главе со Старшим советником по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Алексеем Громовым, которые прибыли в Казахстан в связи с предстоящими 10 января 2021 года выборами депутатов мажилиса парламента», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, традиционно миссии по оценке потребностей посещают страны-участницы ОБСЕ за несколько месяцев до выборов с целью анализа предвыборной атмосферы и уточнения деталей в части подготовки к выборам.

«Одной из их задач является выработка рекомендаций по наиболее подходящему формату наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ. В ходе встречи стороны подробно обсудили процедуру аккредитации международных наблюдателей в условиях пандемии COVID-19», — добавили в казахстанском МИДе.

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис VII созыва.