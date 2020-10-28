Дарим 5% Бонусов с каждой покупки Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR!

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Все сервисы в приложении Kaspi.kz работают. Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам «Спасибо за поддержку!».

С 29 октября по 4 ноября дарим 5% Бонусов за каждую покупку при оплате с Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR.

Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях.

Ваш Kaspi.kz

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