Проверить архитектурную и градостроительную деятельность требуют в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести проверку соблюдения закона об архитектурной и градостроительной деятельности в Алматы и Нур-Султане потребовала депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Предлагаем первое провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, землепользования и об экологии в городах Нур-Султан и Алматы. В целях реализации принципа слышащего государства предлагаем обеспечить прозрачность хода проверки и ее результатов, привлечение к ней по резонансным вопросам представителей гражданского общества и общественного контроля с созданием рабочей группы по данным вопросам, обязать размещение всех материалов о деятельности акиматов на официальном сайте в соответствии с законом», — сказала Смирнова, оглашая депутатский запрос в среду.

При этом она обратила внимание на такие проблемы, как застройка предгорной и горной местности, замена новых бордюров на новые, замена арыков, позволяющих осуществлять полив деревьев там, где такая возможность не предусмотрена, уничтожение зеленых насаждений и прочее.