Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Нехваткой детских офтальмологов в Казахстане обеспокоен депутат мажилиса Мурат Темиржанов.

«Пандемия COVID-19 еще больше вынудила наших детей активно использовать смартфоны, компьютеры и другие гаджеты, что безусловно приводит к резкому падению зрения. Во многих странах падение зрения у детей признаются национальной угрозой, а ведь дети – это наше будущее. Парадокс заключается в том, что узких специалистов, то есть детских офтальмологов, в стране практически нет, кроме одного НИИ в городе Алматы и его филиалов в городе Нур-Султан», — сказал Темиржанов, зачитывая депутатский запрос в среду.

Он отметил, что офтальмологи в ведущих частных клиниках работают только с пациентами старше 18 лет.

По словам Темиржанова, из-за пандемии и перехода на онлайн-формат обучения даже уроки физкультуры дети проводят, сидя за гаджетами.

«Знаете ли вы, как сегодня проходят уроки физкультуры в средних школах столицы? Правильно, удаленно. Дети сидят перед компьютерами и смартфонами и пишут эссе на различные темы, например, про йогу. Вместо того, чтобы дать глазам наших детей лишний раз отдохнуть, они загружают детей и не освобождают их даже при наличии справки ВКК», — подчеркнул депутат.

В связи с этим депутат обратился с просьбой к премьер-министру РК Аскару Мамину «принять неотложные экстренные меры для изменения сложившейся ситуации в сфере детской офтальмологии».