Стартовал чемпионат Казахстана по хоккею на траве

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Талдыкорган. 29 октября. КазТАГ – Стартовал чемпионат Казахстана по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Талдыкорган принимает чемпионат Казахстана по хоккею на траве среди мужчин и женщин. Он стартовал 25 октября и продлится до 3 ноября», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в мужских соревнованиях выступают Кызылорда, Каратау, Жамбылская область, Алматинская область, Талдыкорган. У женщин за медали бьются Кызылорда, Каратау, Алматинская область, Талдыкорган.

Отмечается, что турнир проходит по всем нормам и правилам, принятым для сохранения безопасности участников.

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