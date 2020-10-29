Водитель-оралман: С русскими у меня таких скандалов, как с Ташимовой, никогда не было

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Репатриант из Китая Кастер Серик – водитель автобуса, в котором в пригороде Алматы произошел скандал с участием известного экологического активиста и общественницы Салтанат Ташимовой, рассказал о том, что ему нередко задают вопросы на русском языке, но он всегда предупреждает, что понимает лишь казахский, сообщает Malim.

«Автобус №207 курсирует между «Саяхатом» (в Алматы – КазТАГ) и Талгаром. Инцидент произошел 24 октября в вечерний час пик, когда автобус был забит людьми. В салоне было 35-40 человек. Когда подъезжали к Бесагашу кто-то спросил у меня что-то на русском. Вопрос на русском языке я не понял. На ломанном русском сказал: «русский не понимаю, тәте, қазақша айтыңызшы» (скажите на казахском, пожалуйста – КазТАГ). Когда ехали, она снимала на телефон и что-то говорила на русском языке. Я не обратил на это внимания, смотрел на дорогу и продолжал движение. Вроде, она вышла в прямой эфир в Facebook. Похоже, говорила про то, что я не ответил ей на русском. Одна женщина услышала это, и сказал ей: «Почему он должен отвечать тебе на русском? Где ты живешь?» — сказал Серик.

Именно так, по его словам, и начался скандал в салоне.

«Оказывается, когда она (Ташимова – КазТАГ) прошла вперед, то наступила какой-то женщине на ногу и сняла меня сверху на видео. В итоге, когда вторая женщина потребовала (от Ташимовой – КазТАГ) пройти вперед или назад, то получила отказ, и они сильно поругались. Когда доехали до Талдыбулака, она (Ташимова – КазТАГ) вышла из автобуса. Через некоторое время мой автобус догнал участковый полицейский и забрал меня. Поначалу сказал, что на меня поступило заявление о том, что я не знаю русский. Вчера участковый сообщил: «на тебя заявления не было, заявление она подала на женщину, с которой ругалась». Но добавил при этом, что я должен говорить по-русски. Если я не знаю русский, что я должен говорить? Я ответил, что знаю казахский и буду отвечать на казахском», — добавил водитель.

Он уточнил, что приехал из Китая в августе 2019 года и уже принял гражданство Казахстана. В полицию его забрали для того, чтобы он предоставил объяснительную. При этом, от автопарка какой-либо реакции по факту произошедшего, по словам оралмана, не было. Он пока не знает, будут ли его наказывать за указанный инцидент.

«Такие случаи (обращения на русском языке – КазТАГ) бывают. Представители русского этноса по-русски задают вопросы, но я обычно отвечаю: «по-русски не знаю, отвечу по-казахски». С русскими у меня таких инцидентов, как с Ташимовой, никогда не было. Я не понимаю ситуацию, когда в Казахстане, среди казахского народа на его земле говорят на каком-то другом языке. Даже в многомиллиардном Китае китайские казахи между собой общаются на казахском языке. А того, что по приезду на Историческую Родину, и желая говорить на казахском языке, я сталкиваюсь с тем, что от меня требуют говорить на русском, я не понимаю», — признался Серик.

Также издание приводит комментарий руководителя автоколонны маршрута №207 Жениса Тауекеля касательно произошедшего.

«У нас все обязаны знать казахский язык, ведь государственный язык – казахский. Мы не можем отказать в работе по причине незнания русского языка. Возможно в государственных органах, центрах обслуживания населения и должны уметь отвечать на двух языках, но у нас такого требования нет», — сказал Туекел.

Напомним, 24 октября общественница Салтанат Ташимова заявила об избиении за вопрос водителю на русском языке в автобусе в Алматы. По ее словам, водитель не ответил на ее вопрос по-русски, что послужило поводом для агрессии со стороны некоторых пассажирок – Ташимова вызвала полицию и позже показала в социальной сети свои ссадины.