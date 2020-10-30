Британские ученые проводят испытания теста на COVID-19 для бессимптомных носителей вируса

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Группа ученых Оксфордского университета проводят испытания нового теста на COVID-19 для бессимптомных носителей вируса, сообщает Deccan Herald.

«Оксфордский университет проводит испытания нового теста на коронавирус, предназначенного для бессимптомных носителей вируса. Испытания будут проводиться в течение следующих нескольких недель по всей Великобритании. Ожидается, что тест будет показывать результаты в течение нескольких минут», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в рамках исследования студентам и преподавателям Оксфорда также будет предложено пройти тест, при этом их обучат тому, как обрабатывать и записывать результаты с помощью британского приложения для тестирования и отслеживания.

Как напоминает издание, Оксфорд, который также работает над потенциальной вакциной вместе с AstraZeneca Plc, разрабатывает программу пилотных испытаний в партнерстве с Министерством здравоохранения Великобритании, Общественным здравоохранением Англии и Даремским университетом.