Продолжение выплат за болезни и смерти от КВИ расслабит медработников – минздрав РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Продолжение выплат за болезни и смерти от коронавирусной инфекции (КВИ) расслабит медицинских работников, считает вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

«На данный момент необходимость продолжать эти выплаты будет стимулировать, то есть, расслаблять непосредственно как самих медицинских работников, так и руководителей медицинских учреждений на неусиление противоэпидемических мероприятий. Я не скажу, что это по всем, но отдельные факты будут возможны. Поэтому мы считаем, что те необходимые меры, которые были приняты правительством и министерством здравоохранения по защите здоровья и безопасности медицинских работников, они довольно эффективны на данный момент», — заявил Киясов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что надбавки, которые получают медработники, работающие в зонах риска, и так довольно высокие.

«Позиция министерства здравоохранения уже озвучена. Все необходимые мероприятия по защите медработников в целом по стране проведены. Люди, которые непосредственно работают в зонах риска при оказании медицинских и других процедур для ковидных больных, получают довольно хорошие доплаты. Это обуславливает возможность приостановления выплат (…) Имея возможность получать надбавки за риски, которые возникают в ходе выполнения непосредственной профессиональной деятельности, мы думаем, что эти выплаты они лишние», — заявил Киясов.

Напомним, 21 октября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о том, что с 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. При этом, он заверил, что надбавки за риск первой-третьей степени будут выплачиваться до конца 2020 года. 24 октября стало известно о том, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подтвердил планы по «приостановке» социальных выплат медицинским работникам за борьбу с COVID-19.