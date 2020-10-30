Рахмон отправил правительство Таджикистана в отставку

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил правительство страны в отставку, передает корреспондент агентства.

«Правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Республики Таджикистан», — говорится в указе Рахмона в пятницу.

Теперь все действовавшие до настоящего момента члены кабмина работают в статусе исполняющих обязанности.

Ранее в Таджикистане прошла инаугурация Рахмона, который был признан победителем президентских выборов, прошедших 11 октября.