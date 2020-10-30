Кабмин в ответ на опасения мажилисменов голодных бунтов заявил о 100% наличии продуктов

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана в ответ на опасения депутатов мажилиса голодных бунтов заявило о 100% наличии продуктов, передает корреспондент агентства.

«Мониторинг обеспеченности внутреннего рынка ведется по 29 основным видам продовольственных товаров. Из них по 12 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более. По 11 продовольственным товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это достаточный уровень самообеспеченности по классификации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депутатский запрос.

При этом по оставшимся шести продовольственным товарам, по его словам, ведется работа по наращиванию производства и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.

«Это мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба. На сегодняшний день министерством подготовлен проект комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021- 2023 годы. Определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому направлению. В целях стабилизации цен и доступа продовольствия на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) регионами формируются региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров и предоставляются займы субъектам предпринимательства с установлением для них встречных обязательств по реализации СЗПТ по фиксированным сниженным ценам («оборотная схема»)», — заверил глава правительства.

Как отметил руководитель кабмина, «на рост цен продовольственных товаров влияют многие факторы, не зависящие от объемов производства.

«Среди них отсутствие на продовольственном рынке налаженных каналов сбыта, неразвитая логистическая цепочка, большое количество посредников и дистрибьюторов с разными торговыми наценками и другие», — перечислил премьер.

Кроме того, добавил он, в целях создания инфраструктуры для развития современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и продовольственную безопасность, министерством торговли и интеграции проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы путем создания сети оптово-распределительных центров (ОРЦ).

«Основные цели создания сети ОРЦ – обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей, особенно мелких и средних фермеров к инфраструктуре закупа, хранения, обработки/доработки, фасовки, транспортировки, снижения потерь после урожая, а также транспортных, логистических и торговых издержек за счет прямой связи резидентов и клиентов сети ОРЦ. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства в текущем году в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях запущен пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». В рамках него осуществляется кредитование субъектов предпринимательства для обеспечения закупа и сбыта продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей», — сообщил глава кабмина.

По его словам, «реализация проекта позволит открыть доступ к торговым точкам и в целом улучшить социальную обстановку в регионах за счет обеспечения стабильной работы мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, повышения уровня обеспеченности внутреннего рынка продукцией отечественного производства по фиксированным ценам».

«По итогам реализации пилотного проекта в текущем году будет разработана полноценная программа к июлю 2021 года. В целом введение национальной товаропроводящей системы и кооперационной цепочки «от поля до прилавка» позволит сократить потери, исключить неэффективных посредников, выстроить прозрачную цепочку ценообразования, внедрить систему прогнозирования спроса и предложения, в результате чего будет налажено сбалансированное межрегиональное перераспределение продовольственных товаров и сглажено сезонное колебание цен на продовольствие», — заверил Мамин.

Напомним, 30 сентября мажилисмены заявили о том, что в условиях ожидания новой волны коронавируса и иных возможных чрезвычайных ситуаций, учитывая цикличность капиталистической экономики, высокую нашу зависимость от импорта, блокировку карантином движения товаров и услуг, как между государствами, так и внутри страны, необходимо вернуться к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации…» в части выработки механизма формирования государственного резерва, «в первую очередь, продуктов питания».

«В сегодняшней ситуации – это надо рассматривать как упреждение возможных голодных бунтов. Наши предложения по этому вопросу, к сожалению, было отвергнуты правительством, своим заключением, летом этого года», — посетовали тогда депутаты.