Токаев о коронавирусе: Очень многое зависит от бдительности самих граждан

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт, говоря о ситуации с коронавирусом, выразил мнение, что очень многое зависит от бдительности самих граждан, передает корреспондент агентства.

«Правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики. Учтен опыт борьбы с первой волной пандемии. Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», — написал Токаев в пятницу на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная.

«Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям минздрава, придерживаться карантинных мер», — обратился Токаев.