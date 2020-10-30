Токаев о коронавирусе: Очень многое зависит от бдительности самих граждан

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Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт, говоря о ситуации с коронавирусом, выразил мнение, что очень многое зависит от бдительности самих граждан, передает корреспондент агентства.

«Правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики. Учтен опыт борьбы с первой волной пандемии. Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», — написал Токаев в пятницу на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная.

«Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям минздрава, придерживаться карантинных мер», — обратился Токаев.

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