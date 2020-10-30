Суды, пенсионка, цифровизация: порядка нет нигде 30.10.2020 16:06 Евгения САЗОНОВА Общество 171 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 17 Похожие материалы: Жээнбеков пока не планирует оставлять пост президента Кыргызстана Генпрокуратура начала внеплановую проверку в мининдустрии и инфраструктурного развития РК Полиция должна доказывать, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле – Токаев Китай присоединился к мировому альянсу вакцин против коронавируса Алматинка, «ювеналка», локдаун. Мнение граждан опять не учли