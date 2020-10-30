За январь-сентябрь проведено 98 проверок и взыскало выплат на Т130 млн — МЭ РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане за январь-сентябрь подразделения минэнерго провели 98 проверок и взыскало Т88 млн ущерба, заявляет министерство энергетики (МЭ) РК.

За девять месяцев 2020 года департамент госконтроля в сферах углеводородов и недропользования и Западное и Южное межрегиональные управления госинспекции в нефтегазовом комплексе проконтролировали соблюдение контрактов на недропользование, в том числе, соглашений о разделе продукции (СРП), — следует из отчета, размещенного на официальном сайте МЭ РК.

Согласно документу, проведены внеплановые проверки: один – в сфере госконтроля за производством отдельных видов нефтепродуктов, 14 — при проведении операций по недропользованию в области углеводородов, по результатам которых за нарушения закона взыскано Т33 млн, пять — в сфере газа и газоснабжения, по результатам которых наложено штрафов Т4 млн.

Для проверки соответствия квалификационным или разрешительным требованиям в сфере газа и газоснабжения проведено 14, в сфере углеводородов — 57 профилактических контролей. Взыскан ущерб на Т88 млн, отмечается в документе.

Также, выдано: 32 лицензии или приложений к ним, переоформлено 44 лицензии. По лицензионным сборам поступило в бюджет Т5 млн.

Выдано 101 разрешение на сжигание газа.