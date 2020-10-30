Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Т700 млн похищены при строительстве подстанции в Акмолинской области, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Акмолинской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму Т700 млн при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области», — говорится в сообщении в пятницу.

В настоящее время проводятся следственные действия.