Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1870,3.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 6,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1601,16 (+0,58), а в британских фунтах – 1447,05 (+2,81).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.