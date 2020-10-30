Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ — Дождь и снег ожидаются лишь на северо-востоке и востоке Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке страны под влиянием ложбины уходящего циклона местами пройдут осадки в виде дождя и снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на востоке – с низовой метелью. На севере и востоке РК местами ожидается гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром гололед. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области снег и дождь, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-25 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

Акмолинской области области без осадков, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -1-6.

В Актюбинской области без осадков. Днем +9+14, ночью -1-6.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +3+8.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью -4+1.

В Северо-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман. Днем +1+6, ночью -1-6.

В Туркестанской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Кызылординской области без осадков. Днем +10+15, ночью -4+1.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ночью и утром туман. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Костанайской области без осадков. Днем +4+9, ночью -2-7.

В Карагандинской области без осадков, туман. Днем 0+5 (на юге +8), ночью 0-5 (на юге -8).

В Алматинской области без осадков, местами туман. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Мангистауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Павлодарской области дождь со снегом, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -4+1.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и охлаждение водной поверхности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.