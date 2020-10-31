Власти РК одобрили увеличение госгарантий для негосзаймов от АБР на 2020 год до Т102 млрд

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Власти Казахстана одобрили увеличение суммы государственных гарантий для негосударственных займов от Азиатского банка развития (АБР) по проектам на 2020 год до Т102 млрд, передает корреспондент агентства.

«Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2020 год (…): дополнить строкой, порядковый номер 2, следующего содержания: «Предоставление предварительных жилищных займов АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК) за счет средств займа АБР под государственную гарантию (проект по содействию обеспечению гендерного равенства в жилищном финансировании), Т38 млрд (общая стоимость проекта и такой же размер госгарантии – КазТАГ) (…)», — говорится в постановлении правительства.

Период реализации проекта – 2020-2030 годы. Заемщиком является ЖССБК.

Отметим, что на 2020 год правительством ранее был уже утвержден проект «Реконструкция автомобильной дороги «Граница Российской Федерации (на Орск) – Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань)» (участок «Макат – Актобе») протяженностью 459 км», в том числе участка «Актобе–Кандыагаш» км 11-100» стоимостью Т72 756 652 700, который реализуется за счет негосударственного займа АБР – по нему размер госгарантии составляет Т64 025 854 400. По нему заемщиком является АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Напомним, КазТАГ сообщал о соответствующих планах властей Казахстана увеличить размер государственных гарантий для негосударственных займов АБР до Т102 млрд еще 10 октября.