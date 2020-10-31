Алматы. 31 октября. КазТАГ – Восемь контейнеров горели на рынке в Алматы, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«31 октября в 14.41 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека д. 517/6. Рынок «Жибек жолы». По прибытию в 14.48 открытым пламенем горели верхние ярусы восьми контейнеров по продаже автозапчастей», — рассказал официальный представитель МЧС Талгата Уали в субботу.

Как уточняется, из-за высокой горючей загрузки металлических контейнеров создалось сильное тепловое излучение, что способствовало его быстрому распространению.

«Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, также забор воды осуществлялся с открытого водоема. Принятыми мерами достигнута локализация за 30 минут. Пожар ликвидирован полностью в 15.28 на общей площади 80 кв. м», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что на месте задействовано 67 человек личного состава и 16 единиц техники, а также службы взаимодействия.