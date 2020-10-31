Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Акмолинской и Кызылординской областях на 1 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. В Нур-Султане 1 ноября временами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 1 ноября местами в Кызылординской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.