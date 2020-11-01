Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Первая за десять лет перепись населения началась в Китае, сообщает ТАСС.

«Первая за десять лет перепись населения началась в Китае. По оценкам Государственного статистического управления КНР, на обработку и анализ полученных данных потребуется около двух лет», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как отмечается, к сбору данных, который продлится до начала декабря, относительно нынешней демографической ситуации будут привлечены более семи миллионов переписчиков.

«В рамках исследования планируется не только уточнить общую численность населения Китая, но и собрать сведения о гендерном соотношении, занятости, образовании, возрасте лиц, проживающих на территории страны. В ходе переписи будут собираться данные не только граждан страны, но и иностранцев, проживающих в КНР более полугода», — пишет издание.

Отмечается, что общенациональные переписи населения проводились в Китае в 1953, 1964, 1982,1990, 2000 и 2010 гг. Согласно последним официальным данным, численность населения Китая в 2019 году составляла 1,4 млрд человек. Этот показатель не включает жителей острова Тайвань и специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.