Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Три санитарных поста установят в Карагандинской области 4 ноября для контроля за въездом/выездом на внешних границах, сообщает пресс-служба областного акимата.

«Посты установят для стабилизации эпидемиологической обстановки по КВИ в 00.00 4 ноября, сообщили в акимате: автодорога Кызылорда — Павлодар (район поселка Молодежный); автотрасса Павлодар — Баянаул — Бухар-жырау — Караганда (район поселка Умуткер); 271-й км автодороги Караганда — Аягоз — Бугаз в направлении Семея (район поселка Кентобе)», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что для разрешения передвижения через эти посты будет запущен сайт propusk.kz.

«Тем, кто планирует поездки, связанные с пересечением санпостов, нужно будет указать свои данные на этом портале. Передвижение по этим направлениям без пропуска разрешено: правоохранительным органам, медицинским работникам и спецслужбам; сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения; грузовым машинам; транзитному транспорту; людям, въезжающим в Карагандинскую область с местной пропиской; лицам, въезжающим на лечение», — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, вахтовым работникам и тем, кто передвигается от места жительства до места работы и обратно, необходимо оставить свои данные на сайте propusk.kz.