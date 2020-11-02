Первоклассники будут учить сначала «Әліппе» и «Букварь» – утверждена новая программа

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Первоклассники будут учить сначала «Әліппе» и «Букварь» – соответствующая программа утверждена в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Утверждена учебная программа «Әліппе». Учебная программа «Әліппе» разработана учеными-языковедами, литературоведами, методологами, педагогами, были привлечены также авторы программ и учебников «Әліппе» прошлых лет с большим опытом работы в этом направлении. За основу взята методология известного казахского просветителя Ахмета Байтурсынова», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Теперь с 2021-2022 учебного года первоклассники первые две четверти будут учить «Әліппе», а остальные две – «Ана тілі».

«Первоклассники, обучающиеся на русском языке, с нового учебного года первые две четверти будут изучать «Букварь», в течение третьей и четвертой четверти будет проводиться «Обучение грамоте». Рабочая группа также завершила свою работу, и учебная программа утверждена. После того, как будет подготовлен «Букварь», он также пройдет апробацию», — заверили в МОН.

Ранее стало известно, что в новом казахском букваре не смогли сохранить порядок букв из «Әліппе» Ахмета Байтурсынова.