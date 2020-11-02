Токаев подписал «культурные» поправки: Мат под запретом, о фонограмме будут предупреждать

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам культуры, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», — говорится в сообщении в понедельник.

Задачей законопроекта является законодательное регулирование функционирования национальной электронной библиотеки, урегулирование вопроса применения фонограммы исполнителями музыкальных произведений, государственная поддержка творческих союзов и решение вопросов по изданию общественно значимой литературы.

По задумке разработчиков, закон увеличит компетенцию уполномоченного органа по государственному регулированию архивного дела нормой по установлению цен на товары, работы, услуги, реализуемые государственными архивами; запретит использование артистами ненормативной лексики и появление перед зрителями в состоянии опьянения, обяжет организаторов концертов предупреждать об использовании фонограмм. Также поправки вводят норму о том, что имущество, имеющее историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам историко-культурного наследия и экспертной комиссией по особому режиму объектов национального культурного достояния.