Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана

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Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед. В Кокшетау ночью 2 ноября ожидаются туман, гололед. Вероятность штормового предупреждения – 85-90 %», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«2 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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