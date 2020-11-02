Окончательное решение по продлению запрета на ввоз дизтоплива не принято – Ногаев

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Окончательное решение по продлению запрета на ввоз дизельного топлива не принято, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Окончательное решение по этому вопросу (продления запрета на импорт дизтоплива – КазТАГ) еще не принято, но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка. В целом хочу отметить, что благодаря руководству страны и правительства, во время пандемии государственными органами принимались меры для исключения затоваривания хранилищ. Благодаря этому, мы избежали остановки наших заводов и смогли сохранить баланс на внутреннем рынке ГСМ», — сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.

Напомним, 9 октября был введен запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 422 0 и 2710 19 423 0), а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан. Указанный запрет действовал до 1 ноября. 31 октября агентство КазТАГ сообщило о том, что власти Казахстана готовятся продлить на полгода запрет на ввоз дизтоплива, за исключением зимнего и арктического.