Кокшетау. 3 ноября. КазТАГ – Карантин ужесточат с 7 ноября в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«C 7 ноября вводятся следующие ограничения: ограничивается передвижение жителей по территории населенных пунктов области с 21.00 до 6.00; лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания без крайней необходимости. Ограничивается режим работы: продовольственных магазинов – с 9.00 до 20.00; такси – с 21.00 до 6.00; ТРЦ, торговых объектов, ТД, непродовольственных магазинов более 800 кв.м – в будни с 10.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни – приостанавливается», — говорится в официальном сообщении во вторник.

Разрешается:

— деятельность общепита в будни с 8.00 до 19.00, в выходные — доставка с 8.00 до 20.00;

— деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с 8.00 до 19.00, в выходные – приостанавливается;

— деятельность фитнес центров, тренажерных залов в будние дни с 8.00 до 19.00;

— деятельность бань, саун с режимом работы с 8.00 до 19.00;

— индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с 8.00 до 19.00;

— деятельность общественного транспорта в будние дни с 8.00 до 20.00;

— передвижение личного автотранспорта между регионами;

— деятельность государственных органов, нацкомпаний, субъектов предпринимательства с 9.00 до 18.30;

— деятельность по оказанию бесконтактных услуг (автомойки, СТО и так далее) с 8.00 до 19.00;

— деятельность ЦОНов в будние дни – с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00;

— деятельность АО «Казпочта» в будние дни – с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00;

— деятельность бассейнов с 8.00 до 19.00, кроме воскресных дней.