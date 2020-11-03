Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Акимат подал в суд на оператора платных парковок Нур-Султана, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Акиматом Нур-Султана за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО «Парковочное пространство». Предприятие без законных оснований (за исключением бульвара Нуржол) установило паркоматы, дорожные знаки и информщиты вдоль городской улично-дорожной сети», — говорится в сообщении во вторник.

Как уверяют городские власти, «ТОО «Парковочное пространство» было неоднократно уведомлено о необходимости демонтажа оборудований, обращения были проигнорированы».

«Кроме того, в ходе проверки ревизионная комиссия выявила нарушение по незаконному взиманию оплаты за парковку общего пользования (за исключением бульвара Нуржол). В связи с этим управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Нур-Султана с целью возмещения денежных средств автовладельцам направлено письмо в департамент государственных доходов», — сказано в сообщении.

По информации акимата, пилотный проект, предназначенный для разгрузки улиц и проспектов, стартовал 15 января 2018 года на территории бульвара Нуржол.

«Проект был реализован за счет средств частного партнера. В дальнейшем планировалось расширение количества паркоматов. В связи с неоднократными нарушениями со стороны ТОО «Парковочное пространство» и жалобами со стороны жителей, акиматом столицы было принято решение о приостановлении расширения проекта», — заявили в горакимате.