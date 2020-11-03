Главу управления акимата Нур-Султана наказали за планы убивать бродячих собак и кошек

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Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Начальника управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Даулета Доскулова наказали за планы убивать бродячих собак и кошек, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«За отсутствие должного контроля по вопросам разработки и принятия правовых актов в сфере защиты животных получил выговор руководитель управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Доскулов. Сообщаем, что документ, который был опубликован на портале «Открытые НПА», где говорилось об ужесточении отлова, является недействительным. Вопрос ужесточения правил содержания и отлова безнадзорных животных акиматом города не рассматривается», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Столичные власти заверили, что по итогам принятия закона «Об ответственном отношении с животными» «в его реализацию будут приняты правовые акты с учетом мнения представителей зоозащитных организаций».

Напомним, 2 ноября КазТАГ обнаружил на портале «Открытые НПА» проект правил отлова и уничтожения бродячих и безнадзорных, собак и кошек в Нур-Султане, подготовленных акиматом столицы, в котором было прописано, каким образом предлагается убивать бездомных животных в столице. При этом в документе указывалось, что нарушителей указанных правил планируется наказывать.

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