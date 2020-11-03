Эдвард Сноуден заявил о планах принять российское гражданство

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Эдвард Сноуден заявил, что он и его супруга собираются подать документы на получение российского гражданства, сообщает United Press International.

«Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил в социальных сетях, что он и его жена подадут документы на получение российского гражданства, но от гражданства США отказываться не будут», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по словам Сноудена, одной из главных причин обращения за гражданством РФ является то, что он и его жена Линдси Миллс ждут своего первого ребенка.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим расставаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — написал Сноуден.

Тем не менее, он отметил, что они останутся американцами и будут воспитывать сына в соответствии с американскими ценностями.

«Линдси и я останемся американцами и будем воспитывать нашего сына в духе всех ценностей Америки, которые мы любим и уважаем, включая свободу высказывать свое мнение. И я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья могла воссоединиться. Наше самое большое желание состоит в том, чтобы где бы наш сын ни жил, он чувствовал себя как дома», — заявил Сноуден.

Как напоминает издание, ранее для получения гражданства РФ требовалось отказаться от гражданства другой страны, однако, в апреле был принят закон, разрешающий двойное гражданство.

Напомним, правоохранительные органы США в 2013 году объявили Сноудена в международный розыск после того, как он передал СМИ данные о том, что американские спецслужбы отслеживают электронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. В США Сноудена обвинили в шпионаже и краже госсобственности. Из Штатов бывший сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а оттуда отправился в Россию.

Спустя год он получил вид на жительство на три года, а в 2017 году его продлили еще на три года. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не собираются экстрадировать Сноудена.

«Мы уважаем его права и не можем просто выдворить его из страны против его воли», — сказал Лавров.