Почти Т4 млрд заложили на строительство трех физкультурно-оздоровительных центров в Алматы

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Почти Т4 млрд заложили на строительство трех физкультурно-оздоровительных центров (ФОЦ) в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»; наименование – работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений; дополнительная характеристика – разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров города Алматы, Жетысуский район, микрорайон Айнабулак-2, между школами №118 и №137; плановая сумма – Т913 111 011,01; сумма на первый год – Т3 571 428,58, сумма на второй год – Т909 539 582,43», — говорится в описании лота, размещенного 2 ноября на портале государственных закупок.

В этот же день власти города разместили еще два лота по строительству ФОЦ. Один центр стоимостью Т1 445 414 622,01 (Т3 571 428,58 на первый год и Т1 441 843 193,43 – на второй) планируют создать в микрорайоне Жас-Канат в Турксибском районе, он должен располагаться восточнее ЖК «Жас-Канат». Еще один ФОЦ стоимостью Т1 494 509 850,01 (Т3 571 428,58 на первый год и Т1 490 938 421,43 – на второй) хотят построить в микрорайоне Алатау Медеуского района Алматы – центр должен расположиться восточнее улицы Ибрагимова, севернее детского сада №157.

Всего на создание трех ФОЦ городские власти заложили Т3 853 035 483,03.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы – основная материальная база физкультурного движения в стране. Эти сооружений выполняют роль районных и общегородских комплексов, где занимаются физкультурно-оздоровительными занятиями по физической культуре и туризму трудящиеся предприятий, жители прилегающих районов, учащиеся школ», — сказано в заключении к одному из проектов.