Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Т793 млрд перевели через международные системы за девять месяцев 2020 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«За первые девять месяцев 2020 года совокупный объем денежных переводов через международные системы составил Т793 млрд, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем денежных переводов из Казахстана в другие страны увеличился на 16,6%, а из-за границы в Казахстан – сократился на 21,4%. Объем денежных переводов внутри страны увеличился на 10,6%», говорится в распространенном во вторник сообщении.

Основная доля переводов денег за границу приходится на Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Турцию. В Казахстан переводы денег преимущественно осуществлялись из Российской Федерации, Южной Кореи, Кыргызстана и Узбекистана. Средняя сумма перевода за границу – Т317 тыс., в Казахстан – Т219 тыс.

В Казахстане работает шесть систем международных денежных переводов: Contact, Faster, MoneyGram, WesternUnion, «Золотая корона» и «ЮНИСТРИМ».