Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1889,75.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3.

Стоимость унции золота в евро составила 1624,56 (+3,84), а в британских фунтах – 1463,16 (+2,82).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.