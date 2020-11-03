Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему, на большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и крайнем западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, на севере – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (преимущественно снег). Гололед. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4, днем 0+2.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4, днем +19+21.

В Акмолинской области местами ожидается туман, местами – гололед, местами небольшие осадки с переходом в снег. Днем -3+2, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, на западе региона местами небольшие осадки. Днем +10+15 (на юге +18), ночью 0+5 (на севере -3).

В Павлодарской области местами ожидается туман, местами небольшие дождь со снегом. Днем -1+4, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, местами тоже небольшие дождь со снегом. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +17+22 (на западе +14), ночью +5+10 (на севере +2).

В Актюбинской области тоже ночью и утром местами ожидается туман. Днем +11+16 (на востоке +8), ночью -2+3 (на севере -5).

В Северо-Казахстанской области местами небольшой снег, ночью и утром местами ожидается туман. Днем -1+4, ночью -1-6.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 0+5 (на юге +8+13), ночью -3-8 (на юге 0).

В Алматинской области без осадков. Днем +14+19, ночью -1+4.

В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +12+17, ночью -2+3.

В Туркестанской области осадков не ожидается. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Кызылординской области без осадков. Днем +17+22 (на севере +12), ночью 0+5 (на севере -3).

В Атырауской области осадков тоже не ожидается. Днем +16+21, ночью +5+10 (на севере +2).

В Костанайской области без осадков. Днем +1+6 (на юге +9), ночью 0-5 (на юге -8).

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и охлаждение водной поверхности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.