Фонду «Самрук-Қазына» поручили оплатить строительство двух клиник в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Фонду национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» поручили оплатить строительство двух клиник в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент агентства.

«АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (по согласованию) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) финансирование строительства двух научно-инновационных многопрофильных клиник в городах Нур-Султане и Алматы; 2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления», — говорится в постановлении правительства в среду.

Документ введен в действие.