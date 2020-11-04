Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1908,3.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 8,45.

Стоимость унции золота в евро составила 1628,73 (+4,36), а в британских фунтах – 1464,05 (+1,74).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.