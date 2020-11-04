Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Инженерные сети реконструировали с нарушениями в Алматы, сообщает пресс-служба управления градостроительного контроля города.

«Выявлены некоторые нарушения хода реконструкции инженерных сетей по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова. В частности, работы велись с отклонением от проектных решений. По проекту, прокладка сетей, попадающих под автодороги, должны быть выполнены методом горизонтального бурения. По факту прокладка футляров и труб сетей водопровода, канализации, газоснабжения и электрического кабеля через улицу Толе би в пересечениях с несколькими улицами была выполнена открытым способом, что вызвало затруднение движения автотранспорта», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Кроме того, по данным управления, при земляных работах не выполнено достаточное уплотнение грунта до проектной плотности.

«По этой причине в некоторых местах наблюдались просадки дорожного полотна», — добавили в управлении.

ТОО «АГС Пласт», выступающее в качестве подрядчика, привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 312 (выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением требований, установленных техническими регламентами) и статье 315 (нарушение правил оформления исполнительной технической документации, предусмотренной нормативными документами, при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ по возведению и реконструкции объектов, изготовлению строительных материалов, изделий и конструкций, за исключением требований, установленных техническими регламентами) КоАП РК.