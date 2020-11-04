Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 5-7 ноября.

На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха.

«Местами по республике ожидается туман, усиление ветра», — предупредили синоптики.