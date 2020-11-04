Туркестан. 4 ноября. КазТАГ – Названа дата начала регулярных полетов через аэропорт Туркестана, передает корреспондент агентства.

«Первый рейс по маршруту Нур-Султан-Туркестан-Нур-Султан состоится 1 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана в среду.

Отмечается, что на начальном этапе планируются выполнение ежедневных рейсов из городов Нур-Султан и Алматы в Туркестан.

«Рейсы будут выполняться тремя казахстанскими авиакомпаниями – Fly Arystan, SCAT и Qazaq Air. Так, с сегодняшнего дня авиакомпанией Fly Arystan уже начата продажа авиабилетов по вышеуказанным направлениям. Отмечаем, что цены авиабилетов на рейсы Fly Arystan начинаются от Т6999 между городам Нур-Султан и Туркестан и от Т5999 между городами Алматы и Туркестан», — сказано в распространенном сообщении.

Напомним, воздушная гавань Туркестана «официально» открылась 28 сентября. Заявленная властями пропускная способность аэропорта – 450 пассажиров в час. В день открытия сообщалось, что с нового аэропорта на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана. Также отмечалось, что авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул. Кроме того, в министерстве иностранных дел Казахстана сообщали, что аэропорт Туркестана будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний. 3 октября в распоряжении редакции оказался проект постановления правительства о допуске аэропорта Туркестана к обслуживанию международных авиарейсов, однако уже через пару дней стало известно, что жительница Алматы Юлия Нечаева, проработавшая в различных компаниях в сфере авиации, нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана строительную площадку.