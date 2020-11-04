Алматы похож на мой родной штат Калифорния — генконсул США

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Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Генеральный консул США Эрик Майер сравнил Алматы со штатом Калифорния.

«Алматы играет ключевую роль в привлечении и объединении людей со всего региона. Множество потрясающих новых идей, будь то в области культуры, технологий, или искусства, зарождаются в Алматы. Это во многом похоже на мой родной штат Калифорния, который многие считают культурным, технологическим, и творческим центром США. Ну, я-то уж точно!» — сказал Майер на брифинге в среду.

При этом он отметил, что генконсульство США в Алматы является единственным в Центральной Азии.

«В столице почти каждой страны в мире есть посольство США, но не в каждой есть консульство. Более того, генеральное консульство в Алматы является единственным в Центральной Азии. США видят в Алматы яркий и инновационный культурный центр не только Казахстана, но и всей Центральной Азии», — добавил генконсул.

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