Токаев подписал поправки в бюджет и закон о трансферте из Нацфонда

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в бюджет и закон о трансферте из Национального фонда, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2020-2022 годы.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы», — пишет пресс-служба президента.