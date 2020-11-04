Байден перехватил лидерство у Трампа в колеблющемся штате Мичиган

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Демократ Джозеф Байден выбился в лидеры в колеблющемся штате Мичиган на президентских выборах в США, сообщает ТАСС.

«Официально подсчет голосов еще не завершен. По результатам обработки 94% бюллетеней, у Байдена 49,3% голосов избирателей, а у республиканца Дональда Трампа — 49,1%. Ранее демократу удавалось сократить отставание до 0,3 процентного пункта.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов — тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах», — привел оценки в среду телеканал Fox News.

Как отмечается, обеда в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден, по предварительным данным, опережает действующего президента Дональда Трампа, представляющего партию республиканцев, с двукратным перевесом.

Напомним, вместе с выборами президента 3 ноября (3-4 ноября по времени Нур-Султана) в США выбирают и вице-президента. Кроме того, будут избраны 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.