Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США сообщает CNN.

«Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов после победы в штате, где он родился, у него 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Имея в Пенсильвании 20 голосов выборщиков, Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса», — говорится в сообщении в субботу.

Байден до того, как стать кандидатом в президенты от Демократической партии, был вице-президентом при 44-м президенте США Бараке Обаме. Также он длительное время занимал пост сенатора.

Основой его предвыборной кампании была идея «исцелить душу нации, расколотой президентством Дональда Трампа».

45-й президент США Дональд Трамп, который боролся за переизбрание на второй срок, набрал в итоге 213 голосов выборщиков.