Токаев поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, передает корреспондент агентства.

«Искренне поздравляю господина Джо Байдена с его избранием на пост президента США. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество между двумя нашими странами в областях, которые представляют взаимный интерес», — написал Токаев в воскресенье на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал 273 голоса выборщиков (при необходимых 270 для победы) и выиграл президентские выборы в США. Он станет 46 президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп набрал 213 голосов и не смог переизбраться на второй срок.