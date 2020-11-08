Казахстанские теннисисты стартовали с победы на ATP Challenger в США

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Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Казахстанские теннисисты стартовали с победы на ATP Challenger в США, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.

«7 ноября в Кэри (США) стартовал международный теннисный турнир Cary Challenger, который входит число соревнований ATP Challenger. В турнире принимают участие казахстанские спортсмены. В матче первого круга, казахстанский теннисист Александр Недовесов проводил поединок протим представителя США Дэнниса Новикова. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4», — говорится в сообщении в воскресенье.

В следующем круге Недовесову предстоит встреча с еще одним представителем США Патриком Кипсоном.

В турнире также принимает участие еще один представитель Казахстана – 9 ноября первый матч проведет Дмитрий Попко. Ему предстоит матч с представителем США Улиссом Бланшем.

«Оба теннисиста выступают также в парном разряде турнира. 10 ноября дуэт Голубев/Недовесов проведут матч против интернационального дуэта: Роберт Галлоуэй СШа/Трит Хуэй (Филиппины). А Дмитрий Попко в дуэте с канадцем Питером Полански проведет матч против Роберто Галана (Доминиканская Республика)/Даниэль Гала (Колумбия)», — уточнили в НОК.

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