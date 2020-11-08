Система работы пассажирских поездов изменилась в ряде регионов РК из-за ситуации с КВИ

Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Система работы пассажирских поездов изменилась в ряде регионов Казахстана из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях: 1) с 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 «Алматы-Петропавловск» с ежедневного на через день и №31/32 «Павлодар-Алматы» по назначенным датам», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

a) В Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где расположены вокзалы 1, 2 и 3 класса;

b) В Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Екибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

c) В Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

d) В Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.

«Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов №68/67 «Нур-Султан Нурлы жол-Оскемен-1» на один раз в неделю и № 351/352 «Алматы-2- Оскемен-1» на через день до конца текущего года», — добавил национальный перевозчик.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со станции Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты выдачи результата не более трех суток.

«При отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, также запрещается допуск встречающим/провожающим лицам в здания железнодорожных вокзалов. Организация деятельности объектов общественного питания в пассажирских поездах из Петропавловска будет обеспечена согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача на транспорте. Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда и запрещенные стоянки, а также в случае отсутствия справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, либо ее недействительности могут произвести возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний», — сказано в сообщении.

Как заверил перевозчик, возврат билетов производится в сроки, предусмотренные правилами перевозок пассажиров, не позднее 1 часа с момента отправления поезда, со станции указанной в билете.

«Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по справочному номеру «105», — говорится в сообщении.